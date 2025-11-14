Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN（ジ・オリジン）〜』の入場者プレゼントが発表。“全席最前列”を叶える「メモリアルチケット」と、“原点”を知るための「ビジュアルカード」が配布されることが明らかになった。【写真】『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜F