お笑いコンビ・エルフの荒川(29)が14日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。妹2人との自撮りショットを公開した。 【写真】すまし顔でパシャリ!ホントにそっくり荒川三姉妹 大量のハート絵文字とともに「三姉妹」とつづり、次女でモデルのみなみ、三女のかんなさんと3人で撮影した写真を投稿。全員左を向いた同じアングルで、そっくりな顔立ちが分かる一枚だ。荒川はいつものド派手メークではなく、つけま