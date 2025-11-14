オリックス・才木海翔投手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、１６００万円アップの２８００万円でサインした（金額は推定）。「今年は頑張ってくれたので、来年は今年の頑張りを超せる活躍をしてほしいと言われた。より一層、気合を入れて投げたい」と話した。プロ３年目、支配下２年目の今季は６月１４日に初昇格し、一度も登録抹消されることなくシーズンを完走した。常時１５０キロ超の直球とフ