ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行った。会見では、来年５月末をもって活動終了する「嵐」の出場は発表されなかった。今後、特別枠での出場に向けて同局が調整を重ねていくとみられる。嵐は、紅白に２００９年から、活動休止する２０年まで１２年連続１２回出場。１０年からは５年連続でメンバーが白組司会を務め、１６、１８、１９年には大トリを務めるなど、