昨年クイーンC、ローズS、今春の金鯱賞と重賞を3勝しているクイーンズウォーク（牝4＝中内田、父キズナ）は選出された香港C（12月14日、シャティン芝2000メートル）の招待を辞退することが決まった。14日、サンデーサラブレッドクラブが発表。間隔を空けて英気を養い、来年に備える。2日の前走天皇賞・秋9着後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。