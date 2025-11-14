大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。人気ボーイズグループ「＆TEAM」の初出場が発表された。＆TEAMは2020年、オーディション番組を勝ち抜いた日本出身メンバーを中心に結成された9人組。BTSなどを擁する「HYBE」の日本支社が手がけており、世界での活躍を目指している。今年は4月発売のシングル「GoinBlind（月狼）」の売り上げが100万枚を突破。先月韓国デビューも果たすと、