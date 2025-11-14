オリックス・斎藤響介投手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、２５０万円ダウンの９５０万円でサインした（金額は推定）。「やっぱり（シーズン）最初からあまりうまくいかなくて、フォームとかもいろいろ考えたりしながら一年を過ごした。来年は頑張ろうという意思でサインしました」と話した。８試合で２勝（３敗）を挙げた昨季から一転、高卒３年目の今季は１軍未登板。ウエスタンでも１４試合で