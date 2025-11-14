ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、リーグ最高の打者に与えられる「ハンク・アーロン賞」を受賞したことが発表された。エンゼルス時代の２３年〜３年連続３度目の受賞。３年連続の受賞は０１〜０３年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）に並ぶ史上最長タイで、３度目の受賞は、４度のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ、ヤンキース）に次いでＢ・ボンズ（ジャイアンツ）に並ぶ史上２位タイとなった。６