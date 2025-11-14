大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。この日、発表された出場歌手は紅白で37組、特別企画で2組の計39組。近年は大物アーティストの出演が追加発表されることが定着。昨年もB'z、玉置浩二、米津玄師が追加発表され、番組を大いに盛り上げた。今年期待されるのはソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。今月は日本人最高齢での東京ドーム公演を成功させ、変わらぬ人気ぶりを示した。6