ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場アーティストから９組、特別出演１組が出席した。ソロで初出場する歌手の幾田りらは、ｉｋｕｒａとしてボーカルを務める音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」で３度の出場経験はあるものの、ソロでは今年が初めて。「一年をしめくくる大みそかを、私の楽曲と歌声で彩ることができたら」と力強く意気込んだ。ＹＯＡＳＯ