大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。アイドルグループ「CANDY TUNE」の初出場が発表された。CANDY TUNEは2023年結成。昨年に音源リリースした楽曲「倍倍FIGHT！」が今年1年越しにTikTokで話題に。中毒性のあるメロディーと前向きな歌詞で流行した。メンバー全員で出場者発表会見に出席。村川緋杏は「支えてくださっているファンの皆さん、そして普段からずっと支えてくださってい