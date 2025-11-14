大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。この日、発表された出場歌手は紅白で37組、特別企画で2組の計39組。昨年は紅組・白組ともに21組で、特別企画が4組だった。10組の初出場が発表された一方、昨年出場した歌手で、この日のリストになかった歌手は22組で、大幅に入れ替わった形となった。紅組では、昨年は名を連ねていたaiko、櫻坂46、Superfly、緑黄色社会ら10組の名前なし。白組