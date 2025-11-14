国分首都圏が拡販を進め、三本珈琲が製造する「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」を中心とする取り組みが、「第2回フェアトレード・ジャパン アワード 2025」においてソーシャルムーブメント部門の「優秀賞」を受賞しました。この受賞は、市民・企業・行政が一体となった地域活性化とエシカル消費推進の活動が高く評価されたものです。 三本珈琲「鎌倉焙煎珈琲フェアトレードかまくらブレンド」がアワード優秀賞