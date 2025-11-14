アメリカのトランプ政権は13日、アルゼンチン、エクアドル、グアテマラ、エルサルバドルから輸入する一部の食品などに対する関税を撤廃することで合意したと発表しました。今回の合意ではエクアドル産のバナナやコーヒーなど、アメリカ国内で生産されていない多くの品目に対する関税が撤廃されるということです。アメリカ政府高官は、「コーヒーやココア、バナナなどの価格に良い効果が表れることを期待している」と述べ、物価高が