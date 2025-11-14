15日に開幕する、耳がきこえない・きこえにくい人のためのオリンピック、デフリンピック。サッカーは14日から福島で競技がスタートします。15日の開会式に先立って始まるサッカーの会場では、オープニングセレモニーが行われました。100周年を迎えるデフリンピック、日本では初開催となります。東京を中心に21競技が実施され、約80の国と地域から3081人の選手が参加予定。福島のJヴィレッジでは、正午からサッカー男子日本代表がオ