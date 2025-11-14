プロ野球・阪神は14日、西純矢投手と戸井零士選手を育成契約することを発表しました。西投手は2019年にドラフト1位で阪神に入団した24歳右腕。2021年に1軍デビューを果たすと4年間で37試合に登板、12勝7敗、防御率3.23をマークしました。今季はオフに右肘の手術を終えるも1軍出場はなし。また今月1日から始まった秋季キャンプでは「外野手」としてメンバー入りしました。なお、育成契約に際し、背番号は「120」となりました。戸井