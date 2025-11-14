ポルトガル代表主将のクリスティアーノ・ロナウドが、ワールドカップ予選のアイルランド戦でキャリア初となる代表戦での一発退場処分を受け、ホームサポーターから皮肉を込めた嘲笑を浴びる屈辱を味わった。アイルランドが前半にトロイ・パロットの2ゴールでリードを奪うという波乱の展開の中、ロナウドは59分に退場した後、62分に問題の行動を起こしている。『METRO』が報じている。ロナウドは、DFダラ・オシェイに対し肘打ちを振