ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表し、歌手の久保田利伸が１９９０年以来、３５年ぶりに出場することが決まった。久保田はデビュー４０周年を記念して９月１０日にべストアルバムをリリース。この秋から２０２６年にかけて４０周年アニバーサリーツアーを開催している。久保田は１９９０年に初出場。アメリカからの中継で参加し、R＆B歌手・アリスン・ウィリアムズとのデュエ