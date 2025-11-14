大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。初出場は&TEAM、aespa、M!LK、FRUITS ZIPPERら10組となった。【会見カット】祝初出場！色とりどりの髪色で登壇したちゃんみな＆HANAら今年初出場するのは、紅組がアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPERという8組。白組が&