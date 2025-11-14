ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表し、ロックバンド・ＴＵＢＥが２７年ぶり３度目の出場が決まった。◆２０２４年の紅白「復活組」多数の大物アーティストが長いブランクをへて出場した。昨年にデビュー３０周年だったロックバンド・ＧＬＡＹは“２５年ぶり４回目の出場を果たし、名曲「誘惑」を熱唱。３人組バンドのＴＨＥＡＬＦＥＥは初出場した１９８３年以来、紅白史