大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。男性5人組「M！LK」の初出場が発表された。M！LKは2014年に結成。今年3月にリリースした楽曲「イイじゃん」がヒット。曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」がSNSで大バズりし、現代用語の基礎知識選「2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出された。俳優として昨年のNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演していたメン