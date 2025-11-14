巨人が支配下契約で獲得した前日本ハムの北浦竜次投手が１４日、東京・大手町の球団事務所で入団会見に臨んだ。前ソフトバンクの板東湧梧投手とともにスーツに身を包み「非常にうれしく思います。早く野球がしたい」と決意を新たにした。今季育成選手としてプレーした大型左腕はプロ９年目の来季、背番号５６でリスタートする。「結果を出さないといけない年。来年は死に物狂いでやっていきたい。自信があるストレートを見ても