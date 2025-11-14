大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の初出場が発表された。放送中の同局連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌を担当している。メンバーの佐野遊穂は「紅白歌合戦は例年家でテレビの前で見るものだと思っていましたので、まさか自分たちが出ることっていうのは全く考えてなかった」と驚き。「凄く緊張してしまって寿命が縮むんじゃないかなってい