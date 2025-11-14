ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、メジャー全体のベストナインとなる「オールＭＬＢ」に選出された。「オールＭＬＢ」はそのシーズンの最強チームを作る表彰で捕手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手、指名打者は各１人、外野手３人、先発投手５人、救援投手２人がそれぞれファーストチーム、セカンドチームで選出される。大谷はこれまで指名打者で２１、２３、２４年にファーストチーム、２２年