ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。歌手でタレントの堺正章、氷川きよしは「放送１００年」の特別企画で出演することが決まった。この日、同局で行われた会見に出席した堺は「私だけが引率者のような感じにうけとられてるんじゃないかと思います。特別企画で出させていただくことになりましたので、大変名誉だと思っています」と話した。日本で初めての放送がラジオか