スポニチは14日、大谷の4度目のMVP受賞を伝える号外を1万部発行。新宿、渋谷、有楽町、横浜など首都圏6カ所で配布した。号外が配られると人だかりができ、多くのファンが歴史的快挙に沸いた。号外を手にした30代男性は「本当に凄い！同世代として誇らしい」と興奮気味に語った。小学生の息子を持つという父親は「メジャーで4度もMVPを獲るなんて考えられない。大谷選手は子供たちにも夢を与えてくれる存在」と顔をほころばせ