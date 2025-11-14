名古屋市教育委員会は14日、同市港区の市立小で女性教諭が児童5人に正座を強要し、うち2人がけがをしていたと明らかにした。市教委は指導が不適切だったとして処分を検討する。保護者が愛知県警に被害届を提出し、港署が捜査している。市教委によると、9月中旬から10月中旬にかけ、授業中に私語をしたとして正座をさせていたという。けがをした2人はいすの上で正座し、足首を擦りむくなどした。