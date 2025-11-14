テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーがニュース番組『わたしとニュース』に出演。第1子との2ショットを披露し、仕事復帰&出産を生報告した。【映像】森川アナ、第1子を笑顔で抱っこする2ショット披露2024年4月に休職とアメリカでの生活開始を報告していた森川アナ。『わたしとニュース』では、産休・育休を経て復帰後初のレギュラー出演となった。■第1子との2ショットを披露13日に更新したインスタグラムには、第1