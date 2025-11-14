「無印良品」を展開する良品計画は、アスクルへのサイバー攻撃の影響を受け、顧客情報が流出した可能性があると発表しました。良品計画によりますと、無印良品のネットストアは、アスクルの子会社に配送を委託していたため、サイバー攻撃の影響で顧客情報が流出した可能性があるとしています。流出した可能性があるのは、無印良品のネットストアで買い物した客の住所や氏名、電話番号などで、クレジットカード情報は含まれません。