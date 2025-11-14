【ポケモンセンターオンライン メガハッピーホリデー】 開催期間：11月14日10時～2026年1月16日17時59分 ポケモンセンターオンラインにて、11月14日から2026年1月16日17時59分まで「メガハッピーホリデー」が開催される。 期間中は、「Pokemon LEGENDS Z-A」とポケモンセンターのオリジナルグッズがセットになった「メガギフト」や特典、キ