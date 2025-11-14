ダルビッシュ有投手（３９）、松井裕樹投手（３０）が所属するパドレスは１４日（日本時間１５日）、サイドラー家が球団の売却も含め、球団オーナーとしての選択肢を検討すると発表し、地元紙サンディエゴ・ユニオン・トリビューンやＭＬＢ公式サイトなどは「パドレス売却を検討へ」と伝えた。パドレスはオーナーだったピーター・サイドラー氏が２３年１１月に死去。経営権を巡って親族が対立した後、長兄ジョンさんが経営責任