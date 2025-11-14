全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１３日（日本時間１４日）にア・リーグＭＶＰを発表し、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が選ばれた。２年連続３回目の受賞で、１位票１７、２位票１３の３５５ポイントを獲得。マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）は１位票１３、２位票１７の３３５ポイントで２０ポイント差の２位だった。ローリーは６０本塁打、１２５打点で２冠に輝いたが、ジャッジは打率３割３分１厘で