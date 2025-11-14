名優ニコラス・ケイジと香港アクションの巨匠ジョン・ウーが、犯罪伝記映画『Gambino（原題）』にて『フェイス/オフ』（1997）『ウインドトーカーズ』（2002）に次ぐ再タッグを果たすことが分かった。米などが報じている。 『Gambino』はニューヨークの五大ファミリーとしても知られるイタリア系マフィア「ガンビーノファミリー」のボス、カルロ・ガンビーノを描く物語。