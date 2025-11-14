【モデルプレス＝2025/11/14】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディチューン）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.からは2組が初出場となった。【写真】2025年紅白初出場のHANA・ちゃんみなら豪華集結◆FRUITS ZIPPER＆CANDY TUNE、紅白初出