【モデルプレス＝2025/11/14】King ＆ Princeが11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。【写真】丸の内のエスカレーターからファンサするキンプリ◆キンプリ「紅白」出場King ＆ Princeは、2023年5月23日より、永瀬廉・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の2人体制に。新体制になってからは初出場、グループとしては3年ぶり6度目の出場とな