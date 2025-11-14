東海地方は、この土日は穏やかに晴れて、絶好の行楽日和となるでしょう。17日(月)までポカポカ陽気が続きますが、18日(火)は一転、晴れても風が冷たいでしょう。岐阜県では、今シーズン初めて本格的な雪になる所がありそうです。この土日に、冬支度を進めるようにしてください今日14日は晴れてポカポカ陽気今日14日、東海地方は、朝からスッキリと晴れています。今夜(14日)にかけて、本州付近は高気圧に覆われるため、晴れる所が多