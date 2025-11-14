メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもが読書する機会を増やそうとリユースショップ大手「ブックオフ」が三重県尾鷲市の保育園に本82冊を寄贈しました。 ブックオフは、子どもたちが本を読む機会を増やす取り組み『サステナブックプロジェクト』をおととしから行っています。 14日、尾鷲市立とちのもり保育園では、ブックオフからの本の寄贈式が行われ、絵本や図鑑など82冊が贈られました。 ブックオフは、今年1年