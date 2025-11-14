これほどあっけなく土俵に落ちるとは、誰が想像できたか――。大関取り安青錦の出世街道に立ちはだかる「体重のカベ」…幕内の平均体重より-10kg初日から4連勝中の安青錦（21）に13日、土がついた。相手は前頭筆頭で4連敗中の若隆景。立ち合いで左に変化されると、相手を見失った安青錦はつんのめってしまい、そのまま送り倒された。これで今場所は4勝1敗。7月場所は前頭筆頭で11勝し、9月場所も小結で11勝。起点は平幕と