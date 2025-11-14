時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは和歌山県の70代の方からのお便り。趣味の写真を撮って17年。被写体は風景や花などを撮っているそうで――。* * * * * * *写真で心を豊かに私は趣味で写真を撮っている。始める時にカメラの先輩から「20年続ける