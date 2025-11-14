巨人は１４日、日本ハムを自由契約となっていた北浦竜次投手（２５）と来季の支配下選手契約を結んだと発表した。ソフトバンクを戦力構想外となった板東湧梧投手（２９）とは育成選手契約を結んだ。東京都内で入団記者会見が行われ、大型左腕の北浦は「結果を出さないといけない年なので、来年は死に物狂いでやっていきたい」と決意表明。通算１１４試合登板の右腕・板東は「まずは支配下登録を勝ち取るために春のキャンプでア