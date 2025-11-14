メジャーリーグで今年最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」が14日（日本時間）に発表され、ドジャースの大谷翔平（31）が5年連続で選ばれた。5年連続はD.オルティス（レッドソックス、2003年〜2008年）以来、メジャー史上2人目の快挙となった。最優秀指名打者賞にあたる同賞は、両リーグで最も活躍した選手を1人選出。DHで年間100打数以上の選手が対象で、担当記者、放送関係者、球団広報担当者の投