＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK昨年まで10年連続10回出場していた山内惠介（42）は選ばれなかった。今年がデビュー25周年の節目。2月発売の記念曲「北の断崖」は7万枚突破のロングヒット中。地元・筑前高校の先輩である椎名林檎が作詞作曲した「闇にご用心」はミュージックビデオ（MV）が230万再生回数超など大きな話題を呼んでいた。