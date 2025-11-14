Image: Valve 細部に至るまで「Valveはわかってる」仕様だ…。Steam率いるValveが、新“VR”ヘッドセットの「Steam Frame」を発表しました。2019年のValve Indexから数えて6年。めっちゃくちゃアップデートしてるじゃないですか！スタンドアローンヘッドセットとして使用可能ということは、SteamOSで動くのかな。プロセッサには、Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3を採用しているっぽい（XR系じゃ