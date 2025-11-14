テレビドラマ『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（テレビ東京）など、話題作への出演が続く俳優・野村康太が、等身大の表情をたっぷりと収めた『野村康太 1st写真集 暁紀』（講談社）を発売！クランクイン！トレンドでは、11月30日に22歳を迎える野村に、いつか行ってみたかったという韓国で撮影された本作の注目ポイントや、活躍が続く俳優のターニングポイントとな