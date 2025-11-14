「不二家」は、2026年1月1日（木）から、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した新春福袋を、全国の店舗で発売する。【写真】シェアにもぴったり！華やかな「スイーツおせち」が今年も登場■「バウムクーヘン1個交換券」が当たるおみくじ付き今回登場する「福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026」は、「ミルキー」発売75周年を記念したグッズや、新しい年を迎えるのにふさわしいペコちゃんのアイテムを集め