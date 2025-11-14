静岡市の中心市街地「おまち」でイルミネーションを心地よく楽しんでもらおうと、約1200人が11月14日朝、清掃活動を行いました。 【写真を見る】静岡市の中心街で行われた「静岡おまちクリーンキャンペーン2025」の様子＝11月14日 14日に行われたのは「静岡おまちクリーンキャンペーン2025」です。静岡市中心街の活性化を推進する「I Loveしずおか協議会」が行っている清掃活動で、市内10のエリア