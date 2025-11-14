１４日午前７時すぎ、広島県廿日市市塩屋にある山陽本線・大野浦駅付近で貨物列車と人が接触したということです。 警察によりますと、駅付近の踏切から約１５メートル離れた場所で接触し現場で死亡が確認されたということです。 はねられたのは成人男性とみられ警察は身元の特定を急いでいます。 ＪＲ西日本によりますと、この事故の影響で五日市駅ー岩国駅間で最大３時間ほど運転を見合わせ約１万７２００人に影響