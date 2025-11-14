2025年9月、静岡県掛川市内の住宅で5歳の女児の遺体が冷凍庫の中で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された母親が11月14日、送検されました。母親を巡っては事件前、家庭環境に何らかの変化があったとみられています。 14日朝、殺人の疑いで送検されたのは、掛川市大坂の無職の女（37）です。警察によりますと、女は2025年9月、掛川市内の自宅で、娘（5）を何らかの方法で窒息させ、殺害した疑いが持たれています。 捜査関係