気象庁は14日、国立研究開発法人防災科学技術研究所が高知県沖から日向灘に整備した「南海トラフ海底地震津波観測網（N−net）沿岸システム」の津波観測データ活用を20日から開始すると発表した。津波の検知が最大で約10分早くなり、津波情報などの発表の迅速化や精度向上が図られるという。防災科技研は南海トラフ地震発生時の被害軽減や防災科学技術発展を目的に南海トラフ地震の想定震源域のうち、観測網が設置されていなか