秋を感じてもらおうと三次産のブドウを使ったヌーボーワインの販売が始まっています。 広島三次ワイナリーのヌーボーワインは、特産のピオーネを原料に７月から９月にかけて仕込んだ２種類で１０日から２週間ほど発酵し醸造しました。 １０年ぶりに復活したヌーボーの辛口は軽やかな飲み応えで、鍋料理やすき焼きなどダシや醤油系の料理に合う１本となっています。 広島三次ワ